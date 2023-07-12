В Волгограде 17-летний подросток превратил в груду металла машину родителей

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Прошлой ночью, 12 июля, в Дзержинском районе Волгограда 17-летний студент колледжа взял ключи от маминого «ВАЗ-2107» и попал в ДТП. Подросток в 0.30 напротив дома №2а на улице Джаныбековской не справился с управлением и влетел в столб. Водительских прав, конечно же, у него нет.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель и двое его пассажиров оказались в больнице с различными травмами. А отечественная легковушка превратилась в груду металла. У нее полностью разбита передняя часть и отлетела крыша.

- В связи с произошедшим сотрудниками полиции будут приняты меры реагирования в отношении родителей, допустивших управление подростком, не имеющего прав, семейным автомобилем, - отметили в полиции.

Также будет проведена процессуальная проверка в отношении водителя, у которого уже наступил возраст уголовной ответственности. Полицейские приняли решение завести уголовное дело.