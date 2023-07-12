В Волгограде 13 июля частично оставят без электроснабжения пять районов

Света не будет несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В списке адресов на отключение электричества 13 июля 2023 года Центральный, Дзержинский, Советский, Кировский и Красноармейский районы Волгограда. В пяти районах областной столицы оставят без света и с потекшими холодильниками тысячи жителей отдельных улиц из-за плановых ремонтов на электросетях, сообщили в Россети Юг.

В Центральном районе Волгограда 13 июля 2023 года обесточат дома на улицах: Балонина, 11, Новороссийской, 23, 26, 32, Двинской, 1-5, Пархоменко, 21, 25, 27, 28 и 30. Света не будет с 9.00 до 17.00.

Отключения электричества 13 июля 2023 в Дзержинском районе продлятся с 9.00 до 15.00. Затронут они улицы: ул. Артекская, 1-5, 5а, 7, 9, 9а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 21, 21/3, 2а, 4, 4/1, 6, 6/2, 8, 10, 16а, 18, 18а, 20, ул. Демьянова, 1-5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 2-6, 10/1, 10-16, 16/3, 18/3, 20, 22, ул. Зворыкина, 1-9, 4, 1б, 21/3, 21, 21/2, 29/4, 16, 22/1, 22/2, 22, ул. Качинцев, 57б, 65б, ул. Мартовская, 2-6, 3, 11/1, 11/3, 13, 12, 14, ул. Мемельская, 12, 12а, 14/2, 14, 5.

В Советском районе без света останутся с 9 до 17 часов жители следующих домов: ул. Абоянская, 1, 3, 2, 4, ул. Кирова, 2, 4, 1-5, 3а, ул. Колхозная, 1-13, 2г, 2-12, 12а, 14-18, ул. ЛЗС, 1, 2-12, 3, 7, 9, 13, 14-24, 2/1, ул. Мушкетова, 1а, 1-9, 2, 2а, 4а, 4-22, 24а, 26-36, 17-89, 38-70, 47а, 67а, 69а, 68а, 62а, 64а, 64б, 64д, ул. Овсяная, 3, ул. Ольховская, 1-11, 4, ул. Палиашвили, 1-99, 1а, 2-68, 18а, 101-131, 133а, 74-84, 86-112, 88а, 88б, 90а, 114-150, 132а, 138а, 144а, 181б, 135-205, ул. Песчаная, 7а, 1г, 1б, 3, 5, ул. Совхозная, 3, 2а, 2-10, ул. Транспортная, 3, 4, 9, ул. Фомина, 2, 1-15, 7а, 6-8, 8а, ул. Школьная, 1-5, 2-8, 8а, 10, 12, пер. Ольховский, 2-6.

В Кировском среди коммунальных страдальцев без электроснабжения в четверг с 9.00 до 13.00 будут жители домов по адресам: ул. Быстрова, 90, 90а, ул. 64-й Армии, 127а, 131, 133, 137.

В Красноармейском страдать в этот день будет всего один дом – на улице Караванной, 37. Зато света не будет всего пару часов – с 9.00 до 11.00.