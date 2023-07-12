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НовостиОбщество12 июля 2023 14:30

Аэропорт Волгограда побил рекорд по числу пассажиров за сутки

11 июля воздушная гавань приняла более 5,5 тысячи человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
За сутки было выполнено 47 рейсов

За сутки было выполнено 47 рейсов

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Аэропорт Волгограда установил рекорд по суточному количеству пассажиров. 11 июля 2023 года в воздушной гавани был обслужен 5 731 человек.

Как рассказали volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, предыдущий максимальный суточный пассажиропоток составлял 5 648 человек – это число было зафиксировано 15 сентября 2022 года.

11 июля в «Гумраке» выполнили 47 рейсов. На внутренних линиях было обслужено 5 442 пассажира. Еще во вторник были по рейсу на прилет и вылет в турецкую Анталью, на них обслужили 289 человек.