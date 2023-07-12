Аэропорт Волгограда побил рекорд по числу пассажиров за сутки

За сутки было выполнено 47 рейсов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Аэропорт Волгограда установил рекорд по суточному количеству пассажиров. 11 июля 2023 года в воздушной гавани был обслужен 5 731 человек.

Как рассказали volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, предыдущий максимальный суточный пассажиропоток составлял 5 648 человек – это число было зафиксировано 15 сентября 2022 года.

11 июля в «Гумраке» выполнили 47 рейсов. На внутренних линиях было обслужено 5 442 пассажира. Еще во вторник были по рейсу на прилет и вылет в турецкую Анталью, на них обслужили 289 человек.