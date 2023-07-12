В Волгоградской области уволился глава Серафимовичского района

Сергей Пономарев. Фото: комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

12 июля глава Серафимовичского района Волгоградской области Сергей Пономарев оставил свою должность. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его отставку приняла Серафимовичская дума. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

Сергей Пономарев возглавлял Серафимовичский район с августа 2016 года. После истечения первого срока он был повторно переизбран местной думой в октябре 2021 года.

Временно исполняющим обязанности главы Серафимовичского района была назначена начальник отдела по экономике, налогам и потребительскому рынку администрации района Светлана Потапова.