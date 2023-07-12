В Волгограде парень после прыжка в воду сломал позвоночник

Нырок в мелководье привел к большим проблемам со здоровьем Фото: Эдуард Пальгунов

Большими проблемами со здоровьем обернулся отдых на воде для молодого жителя Волгограда. Парень сломал позвоночник после прыжка вниз головой в мелководье. Его экстренно госпитализировали в нейрохирургический центр Волгоградской областной клинической больницы №1.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, у пациента полностью разрушены передние отделы пятого шейного позвонка, нарушена статика шейного отдела позвоночника, в зоне перелома была гематома, сильно повреждены мягкие ткани. Нейрохирурги провели операцию.

Специалисты отмечают, что такие происшествия возникают ежегодно во время купального сезона, причем чаще всего страдают подростки. Они катаются на тарзанках и ныряют в воду головой вниз – это приводит к переломам шейного отдела позвоночника и парализацию. После подобных травм очень сложно вернуться к полноценной активной жизни.

- Если вы находитесь рядом с человеком, который нырнул и получил травму шейного отдела позвоночника, то первое, что необходимо сделать это достать человека из воды и положить его набок, чтобы вода вытекла из дыхательных путей, а также обязательно вызвать скорую помощь! – обратились к волгоградцам медики.