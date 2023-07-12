Волгоградский чиновник Михаил Ткачев погиб в Анапе при спасении тонущей женщины

Таким Михаила Ткачева запомнили его коллеги. ФОТО: Комитет тарифного регулирования Волгоградской области

9 июля 2023 года при трагических обстоятельствах погиб заместитель начальника отдела регулирования тарифов комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев. Мужчина погиб, спасая тонувшую во время шторма женщину в городе-курорте Анапе. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на комитет тарифного регулирования региона.

- Настоящий профессионал, надежный помощник, уважаемый специалист, к мнению которого всегда прислушивались, - отмечают его коллеги в некрологе.

Волгоградский чиновник пришел на помощь женщине, которая пошла купаться на пляж при штормовом предупреждении. В этот день было запрещено заходить в море, но курортница ослушалась рекомендаций МЧС и, что предсказуемо, начала тонуть. Это увидел Михаил Ткачев и поспешил на помощь. Женщину удалось спасти, а вот волгоградец не смог справиться с бушующими волнами.

Сотрудники вспоминают, что в органах тарифного регулирования Михаил работал с 2006 года. Работал в Управлении по региональным тарифам администрации области, министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования и за 17 лет работы дошел до заместителя начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере.

За все годы трудовой деятельности был представлен к ведомственным и региональным наградам. Награждён благодарностями от администрации Волгоградской области, а также Почетной грамотой Волгоградской областной Думы Волгоградской области.