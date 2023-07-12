Появились фамилии кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы

Стали известны кандидаты в депутаты гордумы Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде выдвинули кандидатов от партии «Единая Россия» в депутаты городской думы. В списки были внесены 75 человек. 18 из них будут участвовать в выборах по одномандатным округам, еще 57 претендентов на место в гордуме оказались в составе партийного списка.

Общемуниципальную часть списка возглавил действующий мэр Волгограда Владимир Марченко. Также в первой тройке – главный врач областной клинической больницы №1 Наталия Кушнирук и участник специальной военной операции на Украине Игорь Воробьев.

На новых выборах будут принимать участие нынешний председатель парламента Волгограда Владлен Колесников, его заместители Дмитрий Дильман и Геннадий Кузнецов. Также попытаются сохранить за собой места в думе Саро Багдасарян, Андрей Биленко, Денис Глазунов, Иосиф Ефремов, Виктор Колесников, Максим Логунов, Алексей Мастеров, Татьяна Минина, Руслан Морозов, Иван Никитин, Андрей Поплавский, Роман Потоловский, Сергей Сидельников, Олег Спицын, Лариса Тропкина, Алексей Федотов, Дмитрий Федюшкин, Ирина Фомина, Михаил Харитонин, Олег Ярыгин.

Напомним, выборы в Волгоградскую городскую думу пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.