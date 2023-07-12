В детских лагерях летних лагерях Волгоградской области нашли нарушения

В первую смену лагеря посетили 42 тысячи юных волгоградцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В волгоградских детских летних лагерях закончилась первая смена, в которую отдохнули более 42 тысяч детей и подростков. Однако даже за этот короткий период оздоровительной кампании не обошлось и без нарушений. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора.

Все детские оздоровительные лагеря начали свою работу после санобработки территорий на предмет клещей, грызунов и различных инфекций. Но уже в первый месяц оздоровительной кампании специалисты обнаружили нарушения. Касались они соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, а также проблем при размещении детей, организации питьевого режима и организации питания.

Специалисты взяли на контроль все нарушения, принимаются меры в соответствии с законодательством.