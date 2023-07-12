Трасса в Волго-Ахтубинской пойме встала в гигантской пробке

Затор растянулся на 10 км. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

У многих автомобилистов утро 12 июля пошло не по плану. Те, кто поехал из Средней Ахтубы и Волжского в Волгоград по трассе в Волго-Ахтубинской пойме, застряли в большом заторе. Пробка растянулась на 10 километров от поста ДПС. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки».

Кадр с портала "Яндекс.Пробки"

Движение могло осложниться из-за дорожного ремонта, который начался в конце июня перед мостом через Волгу. В месте автоматической системы весогабаритного контроля укладывается цементно-бетонное покрытие. Из-за работ было введено сужение проезжей части.