Андрей Бочаров заявил о запуске проекта по ремонту дорог в райцентрах Волгоградской области

Дорожные катки направят и в районы области. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во вторник, 11 июля, волгоградский губернатор Андрей Бочаров посетил региональную конференцию «Единой России», где выступил с программными заявлениями перед активом партии. В свете грядущих выборов глава региона попросил народных избранников следить за языком и не давать людям пустых обещаний. Вместо красноречивых слов предложил заняться делом - запустить новый партийный проект по приведению в порядок муниципальных дорог. Начнут с городов – райцентров области. По мнению главы региона, приступать нужно уже в следующем году.

- Мы в Волгоградской области провели уже очень существенную работу по приведению в порядок опорной региональной дорожной сети, федеральных трасс, подъездных дорог к населенным пунктам. Но муниципальные образования сами, без нашей поддержки, не смогут укрепить свою опорную дорожную сеть, - верно заметил Андрей Бочаров и озвучил новую инициативу. - Предлагаю дополнить перечень партийных проектов проектом по приведению в порядок дорог в муниципальных образованиях Волгоградской области.

В этом году все бюджеты уже расписаны. А в следующем приступить к реализации проекта вполне реально. Губернатор считает, что за пятилетний срок можно привести дороги в области в нормативное состояние.

Действующие проекты «Единой России» также будут продолжены. Благоустройство территорий, освещение населенных пунктов, модернизация сельских школ, больниц, пожарной службы – члены партии и дальше будут курировать эти направления.

Также в своем заявлении губернатор говорил о поддержке семей участников СВО. По его мнению, членам партии следует изучить состояние каждой семьи, помочь им воспользоваться существующими мерами поддержки. И поддержать морально тех, кто потерял в специальной военной операции своих близких.