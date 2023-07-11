Присяжные признали жителя Волгоградской области виновным в убийстве годовалой дочки

Присяжные признали дубовчанина виновным в зверском убийстве годовалой дочери Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградском областном суде 11 июля присяжные вынесли вердикт 26-летнему жителю Дубовского района, который обвиняется в убийстве своей маленькой дочки. Владимира Сильчева единогласно признали виновным. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 июня 2022 года. Пьяный изверг поссорился с сожительницей, еще его взбесил детский плач. Сильчев схватил годовалую девочку, бросил ее на диван и сдавил шею. После этого он ударил дочь о стену и избил ремнем.

- Всего, согласно заключению экспертизы, девочке было нанесено не менее 38 ударов в область головы и других частей тела. Кроме того, мужчина угрожал убийством своей сожительнице, пытавшейся спасти дочь, - отметили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Еще жителя Дубовского района судят за избиение своей сожительнице. 17 мая 2020 года во время очередной ссоры он вывернул женщине руку за спину, что привело к закрытому оскольчатому перелому правой плечевой кости. А в марте 2020 года чуть не поджог сожительницу, распыляя перед ней дезодорант и используя зажигалку.

- Мужчина виновным себя не признал и пояснил в суде, что руку своей сожительнице не ломал, убийством ей не угрожал, смертельные телесные повреждения своей дочери не причинял, это сделала его сожительница, - добавили в прокуратуре.

Коллегия присяжных признала Сильчева виновным и не заслуживающим снисхождения. Судебное заседание состоится 1 августа. При этом несколько лет назад дубовчанин убил косой соседа, но тогда присяжные его оправдали.