В Волгограде возбудили дело о мошенничестве при капремонте на 20 млн рублей

Без ремонта осталась 21 многоэтажка. Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде после проверки прокуратуры возбудили очередное дело о многомиллионном мошенничестве на капремонте. На этот раз подрядчик сорвал ремонт 21 многоквартирного дома в Ворошиловском районе. В 2022-м году фирма получила более 20 миллионов рублей аванса, но работы так и не выполнила, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По данным прокуратуры, три договора с подрядчиком на обновление 21 МКД региональный фонд капитального ремонта заключил в марте 2022-го. Завершить работы строители должны были к ноябрю того же года. Фирма получила более 20 миллионов рублей аванса, но по сей день контракт не выполнила. Оказалось, что и собственных ресурсов для выполнения капремонта у нее нет. Так что речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.

Это далеко не первое дело на сорвавшего капремонт подрядчика в Волгограде за последний год. До этого без крыш остались дома в поселке Мирном. Еще одно дело возбудили в феврале после обрушения крыши в многоэтажке из-за плохого ремонта.