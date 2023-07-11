В Волгоградскую областную думу закупят офисную мебель на 678 тыс. рублей

Дороже всего депутатам обойдутся кресла Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские депутаты приобретут в Областную думу роскошную мебель на сумму более полумиллиона рублей. Среди них – офисные кресла из кожи и специализированные стулья, столы, тумбы и шкафы. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт Госзакупок.

Согласно открытым данным, всего в документации 13 наименований. Среди них значатся: офисное кресло из натуральной кожи, отделанное цветом дерева «орех гамильтон» для руководителя Облдумы за 40 тысяч рублей, 14 стульев с защитными подпятниками за 157 тысяч рублей и три кресла с качающимся эффектом и из натуральной кожи для руководителей за 120 тысяч рублей.

Помимо дорогих и комфортабельных мест для сидения, депутаты также собираются купить две тумбы за 24 тысячи рублей, платяной шкаф за 24,5 тысячи рублей, шкаф для документов за 50 тысяч рублей, четыре стола за 26 тысяч рублей и еще четыре офисных кресла за 50 тысяч рублей, две офисных тумбы за 23 тысячи рублей и многое другое.