Сервис C2B-платежей через СБП запустил банк «Центр-инвест»

Фото: пресс-служба «Центр-инвест».

Новый сервис C2B-платежей для бизнеса реализовал «Центр-инвест». С помощью него предприниматели могут снизить затраты на обслуживание карт.

Система позволяет мгновенно перевести денежные средства от потребителя к поставщику товаров или услуг. Для этого достаточно отсканировать QR-код на терминале с помощью смартфона, а позже — подтвердить платеж без применения карты.

Главное преимущество для бизнеса — сокращение издержек и снижение комиссии по эквайрингу. При оплате услуг ЖКХ комиссия составляет 0,2%. Оплачивая потребительские, телекоммуникационные, почтовые, транспортные, медицинские и образовательные услуги, придется оплатить комиссию 0,4%. В других случаях — 0,7%.

Новая услуга банка позволит предпринимателям предоставлять клиентам наилучший сервис, удобство и безопасность в осуществлении расчетов.

Узнать более подробные условия и подать заявку по программе можно на официальном сайте банка.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г. LjN8KHrgQ