Жара возвращается в Волгоград

В Волгограде снова будет жарко Фото: Екатерина СИМОХИНА

Погода в Волгоградской области взяла небольшую паузу, во время которой шли дожди и столбики термометров немного опустились. Однако передышка была недолгой. Жара возвращается в регион, правда, она будет сопровождаться кратковременными дождями.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, 12 июля по области и Волгограде будут кратковременные дожди с грозами, при которых возможны порывы юго-западного, западного ветра до 18 метров в секунду. Ночью в районах температура воздуха составит +11...+16º, днем +22...+27º. В областном центре в ночные часы +14...+16º, днем +24...+26º.

Погода с кратковременными дождями и температурой воздуха до +27 градусов будет и в четверг, 13 июля. А 14 июля по области ночью ожидается +16...+18º, днем +27...+29º. Станет жарче и в Волгограде: ночью +16...+18º, днем +27...+29º. При этом кратковременные дожди с переменной облачностью сохранятся.