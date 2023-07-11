Насиловал падчерицу, пока матери не было дома: в Волгограде педофилу из Уфы не смягчили приговор

Педофил проведет в колонии 15 лет. Фото: Семен ШПАК

Педофил из Уфы проведет 15 лет в колонии за изнасилование несовершеннолетней падчерицы в Волгограде. Осужденный за преступление против половой неприкосновенности малолетней мужчина пытался смягчить наказание, но Волгоградский областной суд оставил приговор Центрального райсуда без изменения, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, два года - с лета 2018-го по сентябрь 2020-го - мужчина из Уфы жил с супругой и ее малолетней дочерью в Волгограде. Когда жена уходила из дома, оставшийся наедине с падчерицей отчим насиловал ее. Девочке была младше 14 лет. На процессе, который по понятным причинам шел в закрытом режиме, мужчина свою вину не признал, говорил, что его оговаривают. Но суд счел собранные доказательства достаточными.

Отчим-педофил проведет 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Также он должен выплатить падчерице 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.