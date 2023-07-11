В Волжском таксист на полном ходу сбил пенсионерку на пешеходном переходе: видео

Пенсионерку доставили в больницу в тяжелом состоянии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Волжский Волгоградской области 11 июля в ДТП пострадала 76-летняя женщина. Пенсионерка шла по пешеходному переходу на улице Мира. По проезжей части ехала машина такси, которая не притормозила перед «зеброй» и сбила на полном ходу волжанку. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, происшествие случилось в 10.50 напротив дома №134 по улице Мира. На нерегулируемом пешеходном переходе 56-летний водитель «Лады Веста» наехал на пенсионерку. Пешеход ударилась о лобовое стекло автомобиля, от чего ее перевернуло в воздухе.

Пожилую женщину доставили в больницу Фишера. По информации облздрава, пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.