«Ротор» продолжает громить в Беларуси

ФК "Осиповичи"

У «Ротора» продолжается учебно-тренировочный сбор в Беларуси. 11 июля волгоградская команда провела очередной товарищеский матч. «Сине-голубые» со счетом 6:1 разгромили коллектив «Осиповичи», который выступает в местной Первой лиге.

При этом «Ротор» первым пропустил в матче, состоявшемся в Минске. Но до перерыва успел забить три мяча, а во втором тайме еще трижды поразил ворота соперников. Голы в составе волгоградской команды на счету Ризвана Умарова, Ризвана Ахмедханова, Ильи Воробьева, Кирилла Родионова, дубль оформил игрок на просмотре.

Стартовый состав «Ротора»: игрок на просмотре, Трифонов, Донцов, Никитин, Погудин, игрок на просмотре, Пяткин, Шаваев, Ахмедханов, Воробьев, Умаров. По ходу второго тайма на замены выходили Родионов, Арсентьев, Шаталов.

Вечером 11 июля «Ротор» проведет еще один матч, соперником станет молодежная сборная Беларуси. Пока на сборе в Минске подопечные Алексея Стукалова добиваются только положительных результатов, ранее они обыграли «Макслайн» (2:1), разгромили «Аланию» (3:0) и «Трактор» (3:0).