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НовостиОбщество11 июля 2023 10:04

В Волгоградской области пройдет 7 этап международного ралли «Шелковый путь»

Ожидается стоянка и в Волгограде
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ралли "Шелковый путь" уже не первый раз будет проходить через Волгоградскую область

Ралли "Шелковый путь" уже не первый раз будет проходить через Волгоградскую область

Фото: Олег УКЛАДОВ

В России стартовал знаменитый международный ралли «Шелковый путь», который охватит сразу несколько регионов нашей страны. 7 этап соревнований пройдет 13 июля на территории Камышинского района Волгоградской области. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Гонщики из 23 стран проедут через Жирновский, Камышинский, Дубовский и Городищенский районы по степи. Временную стоянку участники ралли устроят в Волгограде на площадке у стадиона «Волгоград Арена». Правда, посмотреть обычным волгоградцам можно будет только издалека.

Общая протяжённость маршрута составит 5 241 километров, из которых 2 277 километров – это скоростные участки. В этом году в соревнованиях принимают участие 98 экипажей из 23 стран, в том числе из России.