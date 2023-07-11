Волгоградский губернатор сел за руль комбайна

Фото: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал ход уборочной кампании. 11 июля состоялось выездное совещание в Октябрьском районе. Глава региона сел за руль комбайна, на котором проехался по полю, пообщался с аграриями и студентами. Было отмечено, что Волгоградская область собрала первый тонн зерна. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе региональной администрации.

- Первый миллион тонн направила Волгоградская область в закрома Родины — первый пошел. Будем с хлебом. Хлеб из нашего зерна едят во всей России. Несмотря на происки погоды, Волгоградская область уверенно двигается к выполнению задач, поставленных президентом России и правительством, - заявил Андрей Бочаров.

В 2023 году работникам сельского хозяйства региона предстоит убрать зерновые, овощные, технические и кормовые культуры на общей площади порядка 3,3 миллиона гектара. Зерна предстоит собрать не менее 4,9 миллиона тонн.

Было обмолочено более 20% озимых зерновых. В скором времени аграрии начнут сбор яровых зерновых и горчицы. По словам специалистов, урожайность зерновых выше среднемноголетних значений - свыше 30 ц/га. Качество зерна оценивается как хорошее.