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НовостиОбщество11 июля 2023 8:25

В Волгоградской области в августе завершится ремонт 26-километрового отрезка трассы

Дорожники закончат обновление магистрали на Краснодар
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области

Фото: комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области

В Волгоградской области близится к финишу ремонт трассы «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск». Дорожники обновляют 26-километровый участок магистрали. Как рассказали в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, готовность составляет более 70%. Полностью работы завершатся до конца августа.

На отрезке магистрали, которая ведет из Волгограда в Краснодарский край, сделали фрезерование изношенного асфальта, обустроили выравнивающий слой. Сейчас подрядчик укладывает верхний слой дорожного полотна. Еще предстоит сделать остановочную площадку, примыкания и съезды к трассе, необходимую инфраструктуры при трассе, укрепить обочины.

Ремонт трассы «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск» проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».