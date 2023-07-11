В Волгоградской области на 59% вырос спрос на персонал

Предложений работы стало больше. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградской области растет конкуренция за персонал среди работодателей. В июне 2023 года в регионе открыли 14,4 тысячи предложений о работе. Количество вакансий по сравнению с 2022-м годом выросло на 59%, что превышает показатели в среднем по России (57%) и ЮФО (55%). Такие итоги июня на волгоградском рынке труда приводит служба исследований hh.ru.

По сравнению с маем число открытых вакансий в Волгограде и области выросло на 11%, в целом по стране и в ЮФО показатель также ниже - 9%. При этом выше всего – в два с лишним раза - поднялся спрос на немногочисленных специалистов в области страхования, стратегии, инвестиций и консалтинга, развлечений и масс-медиа. Гораздо больше стало предложений также для HR, логистов, юристов, администраторов и менеджеров по продажам, управленцев, много работы для обслуживающего персонала и рабочих.