Волгоградская область вновь оказалась одним из самых вымирающих регионов

Волгоград стремительно пустеет Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области подсчитали численность населения региона, и результаты оказались неутешительными. Понадобился всего лишь год, чтобы в регионе стало на 22 751 человека меньше или на 0,9%. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на волгоградский Роспотребнадзор и данные Волгоградстата.

Согласно статистическому ведомству, в Волгоградской области проживает 2 470 057 человек постоянного населения, из которых 77,6% составляют горожане, а 22,4% – сельские жители.

В регионе насчитывается 1 156 667 мужчин – это 46,8% - и 1 313 390 женщин, - 53,2%. Из них трудоспособными считаются 57,9% населения.

Стоит отметить, что по данным Росстата, Волгоградская область оказывается не самым вымирающим регионом. Возглавляет антирейтинг Ростовская область, население которой сократилось на 31 701 человека. Рядом оказалась Нижегородская область Потери с потерей 27 394 жителя и Саратовская – минус 26 386 человек.