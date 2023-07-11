Шел с велосипедом: под Волгоградом 5-летний ребенок попал под колеса минивэна

Маленький велик покорежило, ребенок получил травмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В понедельник 5-летний мальчик с велосипедом попал под колеса минивэна Toyota Previa на пешеходном переходе. ДТП случилось в Котельниковском районе. Ребенок в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

Все случилось около 10 утра на улице Центральной в хуторе Котельников. По данным полиции, 5-летний мальчик с велосипедом переходил дорогу в положенном месте, когда на него наехала Toyota Previa, за рулем которой был 72-летний водитель. Маленький велик покорежило, ребенок получил травмы.

Еще одно ДТП с пешеходом случилось почти в то же время в Волжском. На улице Оломоуцкой 49-летний водитель на BMW сбил 76-летнюю пенсионерку, которая решила перейти дорогу не по «зебре», но в зоне видимости пешеходного перехода. Женщину также увезли в больницу.