В Волгоград завезли смертельно опасный вирус из Челябинска

Клещевой вирусной энцефалит очень опасен Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгоградской области выявили первый в этом году случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Заразившийся прибыл в регион из Челябинской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в волгоградском Управлении Роспотребнадзора, к медикам с укусами клещей обратились 1 943 человека, 192 из них – за последнюю неделю. С весны у семи пациентов выявили иксодовый клещевой боррелиоз.

Санитарные врачи просит волгоградцев соблюдать меры профилактики, чтобы обезопасить себя от укусов клещей. Что касается клещевого вирусного энцефалита, то Волгоградская область не является эндемичной территорией. Нужно быть осторожным при поездках в эндемичные территории.

Клещевой вирусный энцефалит поражает центральную нервную систему. От него можно как полностью выздороветь, так получить проблемы со здоровьем или даже погибнуть. Вирус можно подхватить при присасывании клеща к человеку при посещении лесов, парков, на дачах и при употреблении сырого молока коз, овец, коров. При заболевании у человека появляются озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, тошнота, рвота. Также возникают мышечные боли в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, рук и ног. При появлении симптомов нужно обратиться к медикам.

- Основным средствам специфической профилактики КВЭ относится вакцинация или экстренная профилактика человеческим иммуноглобулином против КВЭ, - отметили в Роспотребнадзоре.