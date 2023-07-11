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НовостиОбщество11 июля 2023 6:21

В Волгограде завели дело на прикурившего сигарету от Вечного огня ярославца

Мужчине грозит штраф, исправительные работы или арест
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Полицейские завели уголовное дело

Полицейские завели уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде дознаватели отдела МВД Центрального района завели уголовное дело на жителя Ярославской области. Турист подозревается в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. 29-летний мужчина ночью 6 июля прикурил сигарету от Вечного огня на Аллее Героев. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Ярославца почти сразу же задержал наряд ППС. Гостю города грозит одно из трех наказаний: штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.

- Ярославцу избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - отметили в региональной полиции.