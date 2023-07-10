Под Волгоградом инспекторы ГИБДД спасли упавшего в обморок 15-летнего подростка

Старший лейтенант полиции Игорь Прозоров и лейтенант полиции Николай Токарев Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сотрудники ГИБДД пришли на помощь 15-летнему подростку. Молодому человеку стало плохо и его нужно было доставить до больницы как можно быстрее. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В конце июня к старшему лейтенанту полиции Игорю Прозорову и лейтенанту полиции Николаю Токареву обратились родители 15-летнего подростка и рассказали о своей проблеме. Они ехали из Ленинска в больницу города Волжского и в дороге мальчику стало плохо, он потерял сознание.

В этот момент родители заметили патрульную автомашину и обратились к сотрудникам Госавтоинспекции, чтобы те помогли быстрее доставить их до больницы. Полицейские не растерялись.

На видео видно, как один из сотрудников ГИБДД взял на руки потерявшего сознание подростка, кладет на заднее сидение служебной машины, где уже сидит мать несчастного мальчика, крикнул напарнику: "Давай, давай" и машина с мигалками помчалась по ночной дороге. Даже до приемного покоя полицейский донес потерявшего сознания подростка на руках.