В Волгограде 11 июля отключат электричество в трех районах

Света не будет весь рабочий день. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 11 июля 2023 года, в Волгограде вновь пройдут плановые отключения электричества из-за работ энергетиков на электросетях. Они не будут массовыми, но оставят без света и холодильников на весь рабочий день жителей более десятка улиц в трех районах – Тракторозаводском, Советском и Красноармейском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

Так, в Советском районе Волгограда 11 июля 2023 среди коммунальных страдальцев из-за отключений электричества останутся жители улиц: Алексеевская, 2, 1/5, 1/6, 1/7, Логовская, 8, 10/1, 10/2, 12 и Тормосиновская, 9-21, 13а, 12 (общежитие), 14-24, 20/1, 20/2. Обесточат дома с 9.00 до 17.00.

В Красноармейском районе с 9 до 17 часов во вторник без света оставят дома по адресам: ул. Гражданская, 39-51, пл. Гражданская, 16-22, пер. Гражданский, 1-11, 11а, 2-16, ул. Латвийская, 60, 60а, пер. Качалинский, 19-29, 22-32.

На Тракторном с 9 утра до 17 часов локальный блэкаут объявят на улицах: Бетховена, 5-39, 2-30, 2б, 2в, 2а, Болвинова, 3, 18-28, 11, 15-61, 32-58, 43а, 66-70, Заозерная, 1-5, 2-8, Здоровцева, 7-29, 2-40, 33-61, 2а, Карпова, 3-27, 3а, 6-32, Колчеданная, 1-7, 2-10, 6а, Малая, 4, Позднышева, 21-61, 22-38, Сланцевая, 9-19, 20-24, 8-16.