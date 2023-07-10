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НовостиПроисшествия10 июля 2023 14:10

В Волгограде на Сарпинском нашли убитыми двух братьев

Следователи устанавливают причины трагедии
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На месте убийства работают следователи

На месте убийства работают следователи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На острове Сарпинский в Волгограде произошло убийство двух братьев. Их нашли мертвыми на берегу Волги.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, были заведены 2 уголовных дела по статье «Убийство». Братья приехали на Сарпинский на рыбалку 7 июля. На следующий день в Волге обнаружили мертвым 51-летнего мужчину, у него были колото-резаные раны шеи. 8 июля нашли погибшим его 59-летнего брата с травмой головы.

Сейчас на месте убийства работает следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты, проводятся судебные экспертизы. Следователи отрабатывают различные версии случившегося и устанавливают, кто может быть причастен к смерти мужчин.