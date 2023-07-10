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НовостиПолитика10 июля 2023 13:55

В Волгограде офицеру Росгвардии вручили медаль Суворова за участие в СВО

Росгвардеец отличился при решении служебно-боевых задач
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области

В Управлении Росгвардии по Волгоградской области состоялась церемония вручения награды офицеру, который отличился при решении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Согласно указу президента, он был награжден медалью Суворова. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Имя и фамилия награжденного офицера не уточняются. Медаль ему вручил заместитель начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник полиции Дмитрий Ивлиев.