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НовостиПроисшествия10 июля 2023 13:15

В Волгограде ученицу языкового лагеря укусил королевский питон

Яд был не опасен, но девочке все равно пришлось обратиться к врачу
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
После укуса у девочки на руке остался огромный синяк

После укуса у девочки на руке остался огромный синяк

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгограде 9-летнюю ученицу языкового лагеря укусил королевский питон. Произошло это во время посещения станции юннатов в Кировском районе в рамках программы лагеря. Несмотря на то, что укус питона не грозит летальным исходом, обратиться в медучреждение все же пришлось, сообщили в облздраве.

- Девочка была доставлена родителями в больницу самостоятельно, ребенку врачи оказали помощь, - прокомментировали ситуацию в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Следует отметить, что питон во время укуса может передать инфекцию, поскольку он питается грызунами. В языковой школе отказались от комментариев.