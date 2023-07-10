В Волгограде ученицу языкового лагеря укусил королевский питон

После укуса у девочки на руке остался огромный синяк Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгограде 9-летнюю ученицу языкового лагеря укусил королевский питон. Произошло это во время посещения станции юннатов в Кировском районе в рамках программы лагеря. Несмотря на то, что укус питона не грозит летальным исходом, обратиться в медучреждение все же пришлось, сообщили в облздраве.

- Девочка была доставлена родителями в больницу самостоятельно, ребенку врачи оказали помощь, - прокомментировали ситуацию в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Следует отметить, что питон во время укуса может передать инфекцию, поскольку он питается грызунами. В языковой школе отказались от комментариев.