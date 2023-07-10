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НовостиПроисшествия10 июля 2023 12:46

Украденный из храма крест продал мужчина под Волгоградом

Напрестольный латунный крест он вынес из церкви под одеждой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
За кражу из церкви мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

За кражу из церкви мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Храм Святой Троицы обокрали в выходные в Калачевском районе. О том, что из храма исчез напрестольный латунный крест в полицию сообщил помощник настоятеля православного прихода. Вскоре оперативники задержали подозреваемого в краже из церкви. Оказалось, что крест он успел продать и пропить, сообщили в главке МВД по Волгоградской области. Теперь за кражу мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Как выяснили полицейские, позарился на крест ранее судимый и неработающий 43-летний волгоградец. Он признался, что вынес похищенное из церкви, спрятав под одеждой. После продал.

Сейчас полицейские собирают материалы для возбуждения уголовного дела.