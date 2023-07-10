Украденный из храма крест продал мужчина под Волгоградом

За кражу из церкви мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Храм Святой Троицы обокрали в выходные в Калачевском районе. О том, что из храма исчез напрестольный латунный крест в полицию сообщил помощник настоятеля православного прихода. Вскоре оперативники задержали подозреваемого в краже из церкви. Оказалось, что крест он успел продать и пропить, сообщили в главке МВД по Волгоградской области. Теперь за кражу мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Как выяснили полицейские, позарился на крест ранее судимый и неработающий 43-летний волгоградец. Он признался, что вынес похищенное из церкви, спрятав под одеждой. После продал.

Сейчас полицейские собирают материалы для возбуждения уголовного дела.