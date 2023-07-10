В Волгограде сотрудника Роспотребнадзора осудили за взятки на 120 тысяч рублей

Решение суда не вступило в законную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде огласили приговор бывшему начальнику отдела территориального управления Роспотребнадзора. Виталия Осадчего признали виновным в получении взяток от двух предпринимателей.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, бывший сотрудник Роспотребнадзора с ноября 2020 по июнь 2022 года получил от двух бизнесменов взятки на сумму 120 тысяч рублей. за деньги он должен был закрывать глаза при проверках и оказании консультативных услуг, чтобы не всплыли никакие нарушения в работе коммерсантов.

- Несмотря на отрицание вины в период следствия, в ходе судебного разбирательства, с учетом представленных государственным обвинением доказательств, мужчина полностью признал вину в инкриминируемом деянии, - отметили в прокуратуре.

Центральный районный суд наказал бывшего сотрудника Роспотребнадзора штрафом в 800 тысяч рублей. Также Виталия Осадчего лишили права в течение двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.