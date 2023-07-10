В Волгоградской области пресекли завоз контрафактных шоколадных яиц и жвачки

Так выглядит часть изъятой продукции. ФОТО: пресс-служба Астраханской таможни

В Волгоградской области мобильная группа Астраханской таможни остановили фуру, которая ехала из Казахстана в Ростов-на-Дону. Вместо заявленной в декларации кухонной посуды, в кузове внезапно оказалось огромное количество контрафактных сладостей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Астраханской таможни.

- Возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по статье «незаконное использование средств индивидуализации товаров», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Незаконным способом большегруз привез в Россию почти 50 тысяч контрафактных шоколадных яиц с сюрпризом «Маша и медведь», 280 тысяч жевательных конфет Love is и 460 тысяч батареек GP без сопроводительных документов.

Также наказание может понести и отправитель батареек. Ему грозит уголовная ответственность по статье «незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб».