В Волгограде сосед из ревности зарезал 62-летнюю женщину в подъезде

Мужчине грозит солидный срок за убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пьяный конфликт на почве ревности между сожителями в Волгограде закончился жестоким убийством. Тело 62-летней женщины в луже крови 7 июля нашли ее соседи на лестничной площадке подъезда в доме на улице Краснополянской в Дзержинском районе. Грудь и шея погибшей были изрезаны ножом. По подозрению в зверском убийстве задержан ее 63-летний сожитель и сосед, который ранее уже был судим, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- Находясь в ходе ссоры на лестничной клетке подъезда, подозреваемый нанес ножом не менее пяти ударов в различные части тела женщины, от которых она скончалась на месте, - рассказали следователи.

В тот день сожители вместе выпивали, а после бурно выясняли отношения на 10 этаже в подъезде. Причиной убийства стала банальная ревность, подкрепленная алкогольным угаром.

- Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртного и возникшего конфликта на почве ревности, - рассказали в региональном главке МВД России.

Убив сожительницу, мужчина ушел. Позже ее тело нашли в подъезде соседи. Вскоре задержали и подозреваемого. Отпираться он не стал, сразу во всем сознался. Следователи СКР будут ходатайствовать в суде о его заключении под стражу.