Волгоградские фермеры должны собрать 1 млн тонн томатов, огурцов, капусты, перца

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области фермеры в южных районах приступили к сбору урожая. Уборочная кампания в регионе стала основной темой на оперативном совещании губернатора Андрей Бочарова.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области, сельхозтоваропроизводители в полном объеме обеспечены уборочной техникой и топливом. Озимые культуры будут собраны на площади 1,590 миллиона гектар, общая площадь посевной составила 3,3 миллиона гектар.

- Состояние озимых зерновых культур хорошее и удовлетворительное. Правительством РФ с целью обеспечения продовольственной безопасности нашей страны перед Волгоградской областью поставлена задача собрать не менее 4,9 миллиона тонн зерновых, - заявил Андрей Бочаров.

Фермеры приступили к уборке ранних овощей – томатов, огурцов, капусты, перцев. Планируется собрать 1 миллион тонн. Продолжается сенокос и заготовка кормов. Волгоградские аграрии получили 2,7 миллиарда рублей государственной поддержки – это 70% от общего запланированного в 2023 году.

Губернатор обозначил своим заместителям и главам муниципалитетов задачи для соблюдения всех планов в рамках уборочной кампании. В ближайшее время должно состояться выездное совещание по вопросам сбора урожая.