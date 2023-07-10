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НовостиОбщество10 июля 2023 7:53

В Волгоградской области руководитель отдела продаж может получать 5 тыс. евро

Аналитики сайта по поиску работы составили свой список самых высокооплачиваемых вакансий
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Немалую сумму можно заработать, не выходя из дома

Немалую сумму можно заработать, не выходя из дома

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области составили список самых интересных и «дорогих» вакансий. Среди предлагаемых вариантов топ-5 есть даже место в крупнейшей компании по стоковым и ликвидируемым товарам и промышленному оборудованию в Германии. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на hh.ru.

Аналитики отмечают самую высокооплачиваемую вакансию в июне 2023 года - руководитель отдела продаж в крупнейшей компаний по стоковым и ликвидируемым товарам и промышленному оборудованию в Германии. Работа на удаленке, зарплата внушительная - от 2 300 до 5 000 евро до вычета налогов. Среди основных требований к кандидату – высшее образование и опыт руководства коллективом, также в приоритете - знание немецкого и английского языков.

Неплохо будут получать и машинисты экскаватора, работая вахтовым методом в Москве, их зарплата начинается от 200 000 рублей на руки. Среди требований к кандидату – опыт работы от 4 лет, умение проводить техобслуживание. Компания может предоставлять квартиру рядом с объектом.

Замыкает тройку самых «дорогих» и самых интересных предложений финансовый директор в проектно-техническую компанию в Волгограде с зарплатой от 150 000 рублей на руки.