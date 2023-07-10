В Волгоградской области руководитель отдела продаж может получать 5 тыс. евро

Немалую сумму можно заработать, не выходя из дома Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области составили список самых интересных и «дорогих» вакансий. Среди предлагаемых вариантов топ-5 есть даже место в крупнейшей компании по стоковым и ликвидируемым товарам и промышленному оборудованию в Германии. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на hh.ru.

Аналитики отмечают самую высокооплачиваемую вакансию в июне 2023 года - руководитель отдела продаж в крупнейшей компаний по стоковым и ликвидируемым товарам и промышленному оборудованию в Германии. Работа на удаленке, зарплата внушительная - от 2 300 до 5 000 евро до вычета налогов. Среди основных требований к кандидату – высшее образование и опыт руководства коллективом, также в приоритете - знание немецкого и английского языков.

Неплохо будут получать и машинисты экскаватора, работая вахтовым методом в Москве, их зарплата начинается от 200 000 рублей на руки. Среди требований к кандидату – опыт работы от 4 лет, умение проводить техобслуживание. Компания может предоставлять квартиру рядом с объектом.

Замыкает тройку самых «дорогих» и самых интересных предложений финансовый директор в проектно-техническую компанию в Волгограде с зарплатой от 150 000 рублей на руки.