29-летняя водитель погибла в массовом ДТП со столбом в Волгоградской области

Водитель иномарки погибла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три иномарки и столб столкнулись вечером 9 июля на пересечении 176 километра трассы «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск». В массовом ДТП с Toyota RAV4, Chery Tiggo и Nissan Tiida в Котельниковском районе, погибла 29-летняя женщина – водитель Chery, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

- Водитель автомобиля Chery от полученных травм скончалась на месте, - рассказали в полиции.

Авария на трассе под Котельниково случилась около 19.40 в воскресенье. 35-летний водитель Toyota RAV4 на перекрестке не уступил дорогу и врезался в Chery Tiggo, за рулем которой была 29-летняя женщина. Удар был настолько сильным, что Chery откинуло на столб, а затем на Nissan Tiida.