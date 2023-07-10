Ремонт подъездов сделали в 157 домах в Волгограде и области

Стены и потолки в подъезде должны красить каждые 3-5 лет. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Волгограде и области в план-график по ремонту подъездов на 2023 год вошли 620 многоквартирных домов. Обновили общедомовые помещения уже в 157 из них, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональной ГЖИ.

- Проведение планово-предупредительного ремонта регулируется договором управления между управляющей организацией и собственниками, постановлением Госстроя № 170, нормами ЖК РФ и является прямой обязанностью управляющих организаций, - отмечают в госжилнадзоре.

Большая часть многоэтажек, где в этом году должны отремонтировать подъезды, расположена в Волгограде. На сегодня работы завершили или вот-вот закончат в 99 домах из 312.

Делать планово-предупредительный ремонт в подъезде УК или ТСЖ должны каждые 3-5 лет. Срок зависит от конструктивных особенностей, степени износа и технического состояния дома. В списке текущего ремонта – штукатурка и покраска стен, потолков, перил, труб, батарей, а также стволов и загрузочных клапанов мусоропроводов. Все это уже сделали на проспекте Ленина, 72Б, кроме того, перед входом в подъезды там уложили плитку. Также во время ремонта должны заделать поврежденные участки напольного покрытия, заполнений окон и дверей, почтовых ящиков.

В прошлом году в регионе отремонтировали подъезды 530 домов. Не все УК сделали это вовремя. Адреса, где запланированы работы, внесены в реестр. Госжилнадзор держит вопрос на контроле. Так что, если ваш подъезд не видел ремонта уже много лет, пишите жалобы. Проще всего это сделать через ГИС ЖКХ.