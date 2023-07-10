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НовостиЗдоровье10 июля 2023 6:44

В Волгограде из-за недомогания девочки экстренно сел самолет Москва – Минводы

Со взлетной полосы ребенка доставили в больницу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Экстренную посадку в Волгограде совершил самолет Москва - Минводы

Экстренную посадку в Волгограде совершил самолет Москва - Минводы

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В воскресенье в Волгограде пришлось приземлиться самолету, который направлялся из Москвы в Минеральные Воды. Во время полета на борту почувствовала недомогание 6-летняя девочка. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, рейс авиакомпании «Сибирь» совершил вынужденную посадку в 15.25 9 июля.

На взлетную полосу аэропорта прибыла анестезиолого-реанимационная бригада скорой помощи, которая доставила ребенка в детскую клиническую больницу №8. По информации Клинической станции скорой медицинской помощи, угрозы жизни девочки нет.

Самолет вылетел в Минводы в 16.06.