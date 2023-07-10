В Волгограде мошенники обманули 79-летнюю пенсионерку на 7 млн рублей

Пенсионерка перечислила аферистам огромную сумму денег Фото: Мария ЛЕНЦ

Телефонные мошенники становятся все богаче из-за доверчивости и недальновидности жителей Волгограда. Накануне аферисты обманули 79-летнюю пенсионерку, которая перевела на счет неизвестных почти 7 миллионов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Аферисты сработали по старой схеме, которая заставляет верить волгоградцев. Неизвестные позвонили пожилой женщине, представившись сотрудниками Центробанка и полицейскими. Они сообщили якобы о попытке оформления на пенсионерку кредита, предложив перевести деньги на «безопасный» счет. Волгоградка поверила и в отделениях банков перевела на продиктованные счета свои сбережения - 6,9 миллиона рублей.

Затем пенсионерка все-таки поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась с заявлением в полицию Центрального района.

- Ни сотрудники банков, ни тем более сотрудники правоохранительных органов никогда в телефонном режиме не просят совершать какие-либо финансовые операции. Если Вы стали свидетелем того, как пожилые люди у банкоматов совершают операции по переводу денег, не проходите мимо. На их месте могут быть ваши пожилые родственники, действующие по указке мошенников, - обратились к волгоградцам полицейские.