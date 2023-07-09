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НовостиПроисшествия9 июля 2023 20:06

Под Волгоградом подозреваемого в педофилии санитара взяли под стражу на 2 месяца

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК возбудил уголовное дело.

СК возбудил уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 июля суд избрал меру пресечения для 51-летнего жителя Урюпинского района Волгоградской области, подозреваемого в насильственных действиях в отношении детей.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному факту сотрудниками следственных органов возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), а также 135 УК РФ (развратные действия).

Прокуратура взяла на контроль расследование этого дела. Напомним, мужчину, работавшего санитаром в ПНИ, арестовали после обвинений в сексуальном насилии. Ранее он уже был судим.