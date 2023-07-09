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НовостиПроисшествия9 июля 2023 19:52

Под Волгоградом на глазах у родных утонул 42-летний мужчина

СК организовал процессуальную проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК организовал процессуальную проверку

СК организовал процессуальную проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Городищенском районе следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели 42-летнего местного жителя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, трагедия произошла 8 июля в небольшом водоеме в СНТ «Родничок».

В тот жаркий день мужчина решил искупаться. Внезапно он скрылся под водой и пропал. Это произошла на глазах у родственников и очевидцев. Люди бросились в воду его спасать.

- Очевидцам удалось его найти, но уже без признаков жизни. Проводится процессуальная проверка, - уточнили в следкоме.

Добавим, что МЧС напоминает о правилах безопасности во время купания в водоемах.