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НовостиПроисшествия9 июля 2023 19:43

В Волгограде умерла пожилая пассажирка врезавшейся в ЛЭП иномарки

Водитель потерял управление над машиной
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Машина врезалась в столб.

Машина врезалась в столб.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 9 июля на трассе в Волгоградской области в аварии погибла 88-летняя пассажирка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло на Третьей продольной магистрали возле поселка Водстрой. Около пяти часов вечера водитель «Форда» потерял управление над машиной и на полной скорости врезался в столб.

- В результате ДТП 88-летняя пассажирка автомашины скончалась на месте. Водитель с травмами доставлен в больницу. На месте аварии работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа., - уточнили в полиции региона.

Добавим, что движение по магистрали осуществляется в штатном режиме. Автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения.