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НовостиПроисшествия9 июля 2023 15:32

Под Волгоградом санитара ПНИ подозревают в насилии над детьми

Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК расследует уголовное дело.

СК расследует уголовное дело.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 июля председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела в отношении подозреваемого в педофилии жителя Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчину задержали.

Известно, что житель Урюпинска, работавший санитаром в психоневрологическом интернате, может быть причастен к насильственным действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

- В социальных медиа получила широкое распространение информация о совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних ранее судимым мужчиной. По данному факту расследуется уголовное дело, фигурант задержан, - уточнили в региональном следкоме.

Руководитель СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов предоставит доклад в центральный аппарат следственного комитета.