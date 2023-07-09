Под Волгоградом санитара ПНИ подозревают в насилии над детьми

СК расследует уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 июля председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела в отношении подозреваемого в педофилии жителя Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчину задержали.

Известно, что житель Урюпинска, работавший санитаром в психоневрологическом интернате, может быть причастен к насильственным действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

- В социальных медиа получила широкое распространение информация о совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних ранее судимым мужчиной. По данному факту расследуется уголовное дело, фигурант задержан, - уточнили в региональном следкоме.

Руководитель СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов предоставит доклад в центральный аппарат следственного комитета.