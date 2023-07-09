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НовостиОбщество9 июля 2023 14:54

В Волжском спустя сутки нашли 13-летнего школьника со шрамом на лбу

Благодаря полицейским ребенок найден живым и невредимым
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полицейские нашли подростка.

Полицейские нашли подростка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 июля благодаря сотрудникам полиции в Волжском живым и невредимым найден 13-летний подросток, пропавший накануне. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ребенок находится дома.

Напомним, в субботу подросток не вернулся домой. Обеспокоенные родственники сразу же обратились в правоохранительные органы. Но найти несовершеннолетнего в тот же день не удалось. Поиски длились сутки. Стражи порядка распространили ориентировку на ребенка и обратились к жителям с просьбой помочь отыскать пропавшего.

К счастью, подросток не пострадал. Правоохранители выясняют причины побега из дома, а родителям рекомендуют проявлять внимательность в отношениях с детьми.