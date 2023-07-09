Волгоградцев предупреждают о геомагнитной буре 10 июля

Волгоградцев ждут магнитные бури. Фото: Юлия Данильченко

В понедельник, 10 июля, метеозависимых жителей Волгоградской области ждет непростой день - в регионе ожидают ощутимые магнитные бури. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru сервис Gismeteo, рабочая неделя начнется с колебаний, уровень которых достигнет 5,7 баллов.

Начнутся бури ночью, они будут слабыми. По данным экспертов, всего 0,3 балла. До трех часов дня колебания будут увеличиваться, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. К трем часам дня показатели достигнут почти шести баллов. Ближе к вечеру буря утихнет.

Также добавим, что завтра в регионе ожидаются дожди, грозы, град и до +32 градусов тепла.