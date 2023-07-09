На посту ДПС под Волгоградом у пассажира иномарки нашли партию наркотиков

Партию марихуаны изъяли. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области на посту ДПС сотрудники полиции задержали наркокурьера с партией марихуаны. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, инспекторы поста «Городищенской» остановили «Рено Логан», в салоне которого находился 36-летний подозреваемый, проживающий в станице Преображенской.

- В ходе досмотра служебная собака подала знак, что у мужчины находятся запрещённые вещества. В результате в подкладке его куртки были обнаружены и изъяты свертки с веществом растительного происхождения, - уточнили в полиции региона.

Полицейские изъяли запрещенные вещества. Сам подозреваемый объяснил, что хранил наркотики для личного употребления, однако на него могут возбудить уголовное дело.