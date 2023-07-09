130 тысяч молодых волгоградцев пользуются «Пушкинской картой». Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области более 128 тысяч школьников и студентов активно пользуются «Пушкинской картой», дающей возможность бесплатно посещать кино, театры и другие культурные учреждения региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облкмкультуры, ежемесячно молодежи предлагаются сотни самых разнообразных мероприятий на любой вкус.

Всего в реализации проекта участвуют 158 культурных площадок. Например, в июле -августе анонсировали порядка 450 мероприятий.

Добавим, что в этом году номинал карты - 5 тысяч рублей. Зарегистрироваться могут на сайте «Госуслуги» волгоградцы в возрасте с 14 до 22 лет. На портале есть много удобных опций и ответы на волнующие вопросы.