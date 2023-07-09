В июне в Волгоградской области родилась Одиссей, Спартак, Патриция и Роксолана

Малышей называют необычными именами.

Одиссей, Спартак, Патриция, Роксолана - далеко не самые необычнее имена, которые родители из Волгоградской области выбрали для своих сыновей и дочек в июне 2023 года. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета юстиции, при этом в моде остаются привычные имена.

Так, мальчиков чаще всего называют Артемами, Александрами, Дмитриями, Михаилами, романами, Иванами, Тимофеями. Малышкам выбирают тое довольно популярные имена - София, Ева, Мария, Милана, Василиса.

В регионе теперь живут мальчики с редкими именами - Гордей, Даян, Дени, Добрыня, Матин, Саян, Сэм и другие. Девочкам мамы и папы тоже выбирают оригинальные имена: Азра, Белла-Леона, Велена, Данель, Данна, Дженнет, Ива, Милетта, Миранда, Мишель, Роксолана, Сара, Эва, Элькардия.